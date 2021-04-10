Son dakika haberi: Muş Valisi Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika habere göre Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarla iç içe ve büyük bir özveriyle ifa etiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı'nın 176 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletin ve milletin göğsünü kabarttığını belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır' dediği gibi Türk Polis Teşkilatı'mız mazisi şanla şerefle dolu bu büyük millete ve onun yüce devletine sonsuza dek sahip çıkacak ve nazlı bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalanması için üstlendiği tüm görevleri yasalar çerçevesinde yerine getirmeyi her zaman sürdürecektir. İnsan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan başta Muş'umuzun bir huzur şehri olması amacıyla büyük bir sorumluluk ve fedakarlık içinde görevlerini ifa eden Muş İl Emniyet Müdürlüğü çalışanları olmak üzere tüm Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Allah Türk polisini korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım