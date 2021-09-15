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Son dakika haberi... Muş'taki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muş'taki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Muş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 139,06 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Son dakika haberi... Muş'taki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA / İbrahim Yaldız - Son Dakika Haberleri
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