Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberleri... Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

MUŞ (İHA) - Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucuyla mücadele" kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda; S.M, İ.K, S.E, C.M, B.A, M.O, C.K, S.O, M,K, R.T, M.Y.K, O,Ö ve M.K. isimli 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüpheli Ö.A'nın ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2,91 eroin, 215,56 gram metamfetamin, 219,11 gram toz esrar, 36,74 gram esrar, 3,04 gram sentetik bonzai ve 4 suboxone hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUŞ

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

Son dakika haberi! Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 kişi gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Muş, 3. Sayfa, Haberler

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