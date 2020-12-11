Son dakika haberi! Muş'ta silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Muş'ta silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

11.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:03
Son dakika haberi! Muş'ta silah ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Muş'ta silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Muş'ta silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce "silah ticareti"ne yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, kalaşnikof marka silah, tabanca, kalaşnikof marka silahına ait 3 şarjör, 2 tabanca şarjörü, 145 fişek ve yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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