Son dakika haberi! Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi! Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

11.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:26
Son dakika haberi! Muş'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Muş'un Bulanık ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde 10 Aralık'ta Bulanık ilçesinin Yazbaşı köyünde arama yapıldı.

Bu kapsamda, 5 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 6 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 13 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 tabanca şarjörü, 898 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 tabanca fişeği, 95 av tüfeği ve kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si hakkında adli tahkikat başlatıldı, 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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