Son dakika haberi... Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi Son dakika haberi: Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisiMUŞ'ta, kano sporcuları ve antrenörleri, Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenledi.

Muş'ta kano sporcularından 15 Temmuz gösterisi

MUŞ'ta, kano sporcuları ve antrenörleri, Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte sporcular, hain kalkışmayı unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söylediler.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı verilen destansı mücadelenin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye başladı. Muş'ta kano sporcuları ve antrenörleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kano sporcuları, Tarihi Selçuklu Köprüsüne dev bayrak ve 15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen Ömer Halis Demir ile tüm şehitlerin yer aldığı pankartlar astı.

Murat Nehri'nin serin sularında ay yıldızlı bayraklar dalgalandıran sporcular, ayrıca şehirlerin yer aldığı pankartı asker selamı ile selamladı.

Kanocuların Murat Nehri'nde ay yıldızlı bayraklarla gösterileri ise renkli görüntülere sahne oldu. Hep birlikte 15 Temmuz hain kalkışmasını unutmadıklarını ve unutmayacakları mesajları verdiler.

Kaynak: DHA