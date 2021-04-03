Son dakika haberi! Muş'ta kaçak botoks serumu ele geçirildi
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Son dakika haberi! Muş'ta kaçak botoks serumu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Muş'ta kaçak botoks serumu ele geçirildi

Son dakika haberler: Muş'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin TL değerinde 50 kutu kaçak botoks serumunun ele geçirildiği bildirildi.

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Muş'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin TL değerinde 50 kutu kaçak botoks serumunun ele geçirildiği bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce ilaç kaçakçılığı suçuna yönelik 31 Mart 2021 günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 50 kutu botoks serumunun ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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