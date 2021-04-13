Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi
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Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 7-10 Nisan 2021 tarihleri arasında silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında icra edilen operasyonlarda; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 84 tabanca fişeği, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 78 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 tabanca şarjörünün ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı ifade edildi. - MUŞ

Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi
Muş'ta gümrük kaçağı silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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