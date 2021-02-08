Son dakika haberi | Muş'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek

Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek verdiklerini belirtti.

Barışan, yaptığı yazılı açıklamada, bu güne kadar yapılan anayasaların kimine göre özgürlükçü, kimine göre özgürlükleri, temel hak ve hürriyetleri sınırlayan anayasalar olarak tanımlandığını belirtti.

Darbecileri koruma altına alan, siyasete sınır çizen, siyasi iradeyi terbiye eden vesayeti devam ettiren 1982 Anayasasının birçok maddesinin değişmesine rağmen hala temel hak ve hürriyetleri kısıtlamaya devam ettiğini aktaran Barışan, şunları kaydetti:

"28 Şubat döneminde çıkartılan kılık kıyafet yönetmeliği ile binlerce kamu çalışanı işinden atıldı, fişlendi ve çalışma hayatından bilinçli bir şekilde uzaklaştırıldı. Daha birkaç yıl öncesine kadar kamusal alanda başörtüsünü yasaklayan, öğrencileri turnikelere sıkıştıran, ikna odalarına alan, katsayı garabetini getiren bütün bu özgürlükleri kısıtlayan en temel insani hakların yaşanmasına fırsat vermeyen bütün bu çağdışı uygulamaların cesaret noktası, hamisi, anası, 1982 Anayasasıdır. Onun için temel hak ve özgürlükleri teminat altına alan bir anayasaya ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa ile ilgili çağrısını olumlu buluyor ve destekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım