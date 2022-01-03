Son dakika haberi... Muş'ta çocuklar kar keyfini kızaklarla yaşadı

MUŞ (AA) - Muş'a bağlı Bostankent köyündeki çocuklar, yoğun kar sonrası piste dönüştürdükleri yokuşta kızak ve demir parçalarıyla kayarak eğlendi.

Merkeze 57 kilometre uzaklıktaki köyde yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar, karın ardından kendi yaptıkları kızaklarla eğlenerek, karın keyfini çıkarttı.

Kar yağışına çok sevindiklerini belirten çocuklar, "Köyümüzün içindeki boş bir alanı pist haline getirdik. Kızaklarımızla kayarak eğleniyoruz. Güzel zaman geçiriyoruz. Kartopu oynuyoruz. Kızaklarımızı demir ve ağaçtan kendimiz yapıyoruz. Öyle güzeller ki kaydığımızda çok mutlu oluyoruz." dedi.

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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