Son dakika haberi... Muş'ta cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi... Muş'ta cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muş'ta cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberler... Muş Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

Muş Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında başlattığı temizlik çalışması sürüyor.

Belediye Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde, sokak, kaldırım ve yoğunluğun yaşandığı alanları sabunlu suyla yıkadı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Dinamik Denetim Süreci kapsamında ekiplerin cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kenti baştan sona dezenfekte etmeye çalıştıklarını belirten Asya, Bankalar Caddesi ve Muratpaşa Mahallesi'nden başlayarak bütün ana arterlerde dezenfektan malzemeleriyle temizlik çalışmalarına başladıklarını aktardı.

Vatandaşlardan çalışmalara destek vermelerini isteyen Asya, "Şehrimize Türkiye'deki risk haritasına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında yer alması çok yakışmıştı. Şehrimizin yeniden orta riskli olan sarı kategoriden mavi kategoride bulunan iller arasına düşmesi için vatandaşımızın daha çok mesafeye, maskeye ve temizliğe dikkat etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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