Son dakika haberi: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (4) Son dakika habere göre AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTIDepremin hemen ardından Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı ve Yünören köylerinde AFAD ekipleri inceleme başlattı.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI Depremin hemen ardından Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı ve Yünören köylerinde AFAD ekipleri inceleme başlattı. AFAD ekipleri, çatlakların meydana geldiği yapıları kontrol ederken, vatandaşlardan bilgi aldı. Yetkililer, havanın kararması nedeniyle hasar tespitini sabah sürdürmeye karar verdi.

Kaynak: DHA