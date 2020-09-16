Son dakika haberi: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (4)
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Son dakika haberi: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (4)

Son dakika habere göre AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTIDepremin hemen ardından Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı ve Yünören köylerinde AFAD ekipleri inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem (4)
16.09.2020 21:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:14

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Depremin hemen ardından Jandarma ve Türk Kızılay ekipleri Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı ve Yünören köylerinde AFAD ekipleri inceleme başlattı. AFAD ekipleri, çatlakların meydana geldiği yapıları kontrol ederken, vatandaşlardan bilgi aldı. Yetkililer, havanın kararması nedeniyle hasar tespitini sabah sürdürmeye karar verdi.


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Kaynak: DHA

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