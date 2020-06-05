Son dakika haberi: Muş'ta 2 köy karantinaya alındı Son dakika haberi... Muş'ta 2 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş'ta 2 köy korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Hasköy ilçesi Dağdibi ile Bulanık ilçesi Çaygeldi köylerinin korona virüs (Covid-19) pozitif vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süre ile karantinaya alındığı kaydedildi. - MUŞ

Kaynak: İHA