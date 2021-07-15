Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
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Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi

Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yollarda meydana gelebilecek kazaların minimize edilmesi için drone destekli trafik denetimi başlattı.

Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yollarda meydana gelebilecek kazaların minimize edilmesi için drone destekli trafik denetimi başlattı.

Muş Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı öncesi yollarda denetimler sıklaştırıldı. Meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için havadan destekli gerçekleştirilen denetimlerde sürücülere trafik kuralları hatırlatılarak, çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Bayram tatili için yola çıkacak olan sürücülere broşür dağıtan ekipler, trafikte alınması gereken kuralları hatırlattı. Alınan önlem ve kurallarla olası kaza ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Muş Emniyet Müdürlüğü olarak 7/24 yollarda olacağız"

Yapılan denetimle ilgili bilgi veren Trafik Şube Müdürlüğünde görevli trafik polis memuru Ersin İçyer, Kurban Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçmesi için Muş Emniyet Müdürlüğü olarak 7/24 yollarda olacaklarını söyledi. Sürücülerin kurallara uyması yönünde uyarılarda bulunan İçyer, "Yol kullanıcılarından istirhamımız; lütfen kurallara uysunlar, hız kurallarına uysunlar, emniyet kemerlerini taksınlar, seyir halindeyken kesinlikle telefonla konuşmasınlar. Şehrin çeşitli noktalarında ve yollarda uygulamalar yaparak, kazaları minimize etme yolunda çalışmalar yapıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız bayram boyunca devam edecek. Drone, tablet ve tabelalarla yaptığımız uygulamalarımız var. Bizim bu uygulamaları yapmaktaki amacımız hiçbir zaman ceza yazmak değil, vatandaşın bayramı en güvenli ve huzurlu şekilde geçirmelerini sağlamaktır" dedi.

Yapılan denetimlerin gerekli ve yerinde olduğunu ifade eden sürücülerden Sacettin Ommuş ise "Trafikte bu tür uygulamaların yapılması iyi bir şey. Trafik kurallarına uyuyoruz. Trafikte en önemli unsulardan birisi de yavaş ve dikkatli gitmektir" diye konuştu. - MUŞ

Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi
Son dakika haberi... Muş polisinden drone destekli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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