Son dakika haberi | Muş Belediye Başkanı Asya'dan Kurban Bayramı mesajı Son dakika haberleri: Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Sevinçlerin, mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını biliyoruz. Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ederim."

Asya, koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşları bayram ziyaretlerini kontrollü şekilde yapmaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA