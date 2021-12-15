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Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Edinen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Durukaş Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği yangına müdahale ederken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. - VAN

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

Son dakika haberi | Muradiye'de sazlık yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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