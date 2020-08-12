Son dakika haberi | Muradiye'de polis lojmanlarının temeli atıldı
Son dakika gündem haberi... Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.
12.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:14
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.
Vali Bilmez'i Muradiye Kaymakamlığına vekaleten bakan Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve ilçe protokolü karşıladı.
İnşaatın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
Bilmez, inşaatın gelecek yıl bitirilip teslim edilmesi için yüklenici firma yetkilisinden çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, emniyet camiasına hayırlı olmasını diledi.
Bilmez, daha sonra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kaymakam Vekili Adem Can, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile butona basarak inşaatın temeline beton döktü.
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Kaynak: AA