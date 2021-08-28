Son dakika haberi! MultiNet'liler son bir senede 1,5 milyon TL değerinde "TatlıPara" kazandı

Son dakika gelişmesine göre Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

Multinet Up, yemek kartı çözümü MultiNet Kart kullanıcıları için geliştirdiği sadakat platformu TatlıPara ile son 1 senede 1,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, öğle yemeği harcamalarında firmalara tasarruflu gider yönetimi hizmeti veren Multinet Up, kart kullanıcılarına hayatı kolaylaştıran ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Multinet Up, 2013 yılında devreye aldığı yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması TatlıPara ile kart kullanıcılarına anlaşmalı MultiNet noktalarında yaptıkları alışverişlerde sanal para birimi TatlıPara kazanma fırsatı sunuyor. MultiNet Yemek Kartı kullanıcıları, kart bakiyelerine eklenen TatlıPara'ları 30 bine varan restoran, kafe, büfe ve marketten oluşan MultiNet üye iş yeri ağında diledikleri gibi harcıyor.

Multinet Up'ın işlem verilerine göre, 2020 Ağustos ayından bugüne dek yaklaşık TatlıPara ile 200 bin işlem gerçekleştirildi.

"Ayda üç yemek MultiNet'ten hediye"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, "Multinet Up olarak yeni nesil ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken paydaşlarımızın hayatını kolaylaştıran bir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz. Hem kurumsal müşterilerimizin hem de son kullanıcıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek için hayata geçirdiğimiz ilklerle ve yeniliklerle, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere liderlik ediyoruz. TatlıPara'yı da 2013'te yemek kartı sektörünün ilk sadakat uygulaması olarak kullanıcılarımızla buluşturduk ve 1,5 milyon TL'si son bir senede olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttık. 1 TatlıPara'nın değeri 1 TL, kazanılan TatlıPara'lar MultiNet yemek kartı bakiyesine anında ekleniyor. Sosyal medya ve diğer kanalları analiz ederek sektör ve markamız hakkındaki konuşmaları sürekli olarak takip ediyor ve içgörüler çıkarıyoruz. Bu konuda yaptığımız araştırma da gösteriyor ki kasada ödeme deneyimi kart kullanıcısı için pürüzsüz olmalı." ifadelerini kullandı.

Kuş, MultiNet Yemek Kartının diğer avantajlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"MultiNet kart kullanıcısı TatlıPara bakiyesini, ayrı bir hesaptan takip etmek zorunda kalmadan tek bir hesaptan yönetebiliyor ve kasada hızlı ödeme kolaylığı ile zamandan da kazanmış oluyor. 5 bin TatlıPara noktamız var. Kullanıcılarımız bu noktalarda kazandıkları TatlıPara'ları 30 bin noktadan oluşan üye iş yeri ağımızın tamamında harcayabiliyor. Sektörün en çok kazandıran sadakat uygulaması olan TatlıPara ile ay sonu gelmeden yemek kartı bakiyesini bitiren kullanıcılara bakiyelerini daha uzun süre kullanabilme fırsatı sunuyoruz. Düzenli puan kazanımında ayda üç yemek MultiNet'ten hediye oluyor. Multinet Up olarak odağımızda her zaman çalışan memnuniyeti var. Çözümlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken hem firmaların operasyonel yükünü alıyor, onlara tasarruf ve maliyet avantajı sağlıyoruz; hem de çalışanları memnun edecek kampanyalar sunuyoruz. Yani TatlıPara, kart kullanıcılarımıza sunduğumuz avantajlardan yalnızca biri. Araç kiralamadan, sigorta çözümlerine, indirimli yoga paketlerinden sağlıklı beslenme paketlerine kadar birçok alanda, iş yeri çalışanlarının beklenti ve taleplerine yönelik iş birlikleri gerçekleştiriyoruz ve böylece MultiNet'liler kendilerine özel kampanya ve indirimlerden yararlanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu