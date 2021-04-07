Son dakika haberi... Muhtarlar yarıştı, kazanan doğa ve Kartallı çocuklar oldu
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Son dakika haberi... Muhtarlar yarıştı, kazanan doğa ve Kartallı çocuklar oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Muhtarlar yarıştı, kazanan doğa ve Kartallı çocuklar oldu

Son dakika haberi: Kartal Belediyesi'nin sıfır atık bilincini geliştirmek ve evsel atık yağları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlattığı "Muhtarlarımız Yarışıyor" kampanyası sona erdi.

Kartal Belediyesi'nin sıfır atık bilincini geliştirmek ve evsel atık yağları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlattığı "Muhtarlarımız Yarışıyor" kampanyası sona erdi. Yarışmanın sonunda tablet ile ödüllendirilen muhtarlar, örnek bir davranış sergileyerek kazandıkları tabletleri ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etti.

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün; evsel atık yağların çevreye, insanlara, hayvanlara ve şehir altyapısına zarar vermeden, doğaya karışmadan geri dönüştürülmesi amacı ile 1 Ekim 2020 – 15 Mart 2021 tarihleri arasında başlattığı kampanya kapsamında, Kartal'da bulunan 20 mahalle muhtarı temiz bir çevre için yarıştı.

5 ay boyunca ev ve iş yerlerinden topladıkları atık yağları, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim eden muhtarlardan en çok atık yağ toplayan üç kişiye, tablet ödülü verildi.

Tabletler Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan tarafından takdim edilirken, belediye meclis üyeleri Aysel Yücel ve Gülay Boyraz da takdim sırasında hazır bulunarak, muhtarları tebrik etti.

TABLETLER İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA ULAŞTIRILDI

Yarışma sonucunda birinci olan Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker üç tablet, Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Arif Koç iki tablet, Cevizli Mahallesi Muhtarı Memiş Dikilidaş bir tablet ile ödüllendirildi. Ödüllerini alan her üç muhtar da örnek bir tavır sergileyerek kazandıkları ödülleri, uzaktan eğitim sürecinde tablet sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklara hediye etti.


Son dakika haberi... Muhtarlar yarıştı, kazanan doğa ve Kartallı çocuklar oldu
Son dakika haberi... Muhtarlar yarıştı, kazanan doğa ve Kartallı çocuklar oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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