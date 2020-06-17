Son dakika haberi... Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu
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Son dakika haberi... Muhtar ve mahalleliden "dikey mimari" protestosu

Son dakika haberleri: Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

Son dakika haberi... Muhtar ve mahalleliden
17.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:58

Kastamonu'da yüksek katlı bir bina yapılacağı iddiasına mahalleli tepki gösterdi.

Kuzeykent Mahallesi'nde, Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri'nin yanındaki arsada başlayan inşaat faaliyetlerine tepki gösteren mahalleli "Dikey mimariye hayır" pankartı ve alkışlarla alanda toplandı.

Mahalle muhtarı Hakan Çölez, burada yaptığı konuşmada, kimseyi hedef almak istemediklerini söyledi.

Kuzeykent Mahallesi olarak herkesten destek istediklerini ifade eden Çölez, "Kastamonu'ya bu ihaneti yapmayın. Lütfen bizlerin sesini duyun." dedi.

Vatandaşlardan Necip Kaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatay mimari konusunda sık sık çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kaya, "Kastamonuspor tesislerinin neredeyse içinde bir gökdelen yükselecektir. Bu caddede yapılacak çok katlı binada otopark sorunu da ortaya çıkacaktır. Araçların ana caddeye ve Kastamonuspor tesislerine kadar taşarak plansız park etme sorunlarının oluşacağı aşikardır. Bu soruna yetkili birimlerce kimseyi mağdur etmeyecek çözümler bulunması site ve mahalle sakinlerimizin isteğidir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından mahalleli dağıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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