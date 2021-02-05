Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı

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AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

Gelen son dakika haberlerine göre Yargıtay binası önünden detay görüntüler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip eden BBP'liler Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve ailesinden görüntüler ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer...