Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı

05.02.2021 19:18 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:23

Gelen son dakika haberlerine göre Yargıtay binası önünden detay görüntüler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip eden BBP'liler Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve ailesinden görüntüler ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer...

Yargıtay binası önünden detay görüntüler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip eden BBP'liler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve ailesinden görüntüler ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı
Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı
Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı
Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Jason Statham Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 19:23:40. #1.15#
title