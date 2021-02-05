Son dakika haberi | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararı açıklandı
Gelen son dakika haberlerine göre Yargıtay binası önünden detay görüntüler Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip eden BBP'liler Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve ailesinden görüntüler ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer...
Yargıtay binası önünden detay görüntüler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davayı takip eden BBP'liler
Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi ve ailesinden görüntüler ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya