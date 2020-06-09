Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak
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Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak

Son dakika habere göre BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü, müzeye dönüştürülme çalışmalarının devam ettiği evi ağustos ayında ziyarete açılacak.

Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak
09.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:21

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki doğup büyüdüğü, müzeye dönüştürülme çalışmalarının devam ettiği evi ağustos ayında ziyarete açılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan onarımı süren Elmalı köyündeki ev ziyaret edip, müzeye dönüştürülme çalışmalarını inceledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile birlikte binada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, manevi değeri olan çok anlamlı bir projenin hangi aşamada olduğunun takip edildiğini söyledi. Yazıcıoğlu'nun hatıralarını yaşatacaklarını dile getiren Vali Ayhan, "Hakikaten bu olaya çok boyutlu bakmak gerekir. Bir defa Rabbim bizlere böyle vatan-millet sevdalısı büyükler nasip eylemiş. Onun Türk-İslam sevdasından, büyük hayallerinden gençlerimiz ilham alsın diye böyle bir hizmet nasip oldu bizlere. Böyle bir şahsiyetin anıları, düşünceleri ve yaşanmışlığı ilham verecektir. Dolayısıyla rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğduğu ev olan, ülke sevdasına sevdalar kattığı, sınırları zorlayan büyük hayaller kurduğu, doğduğu topraklara bizler de hizmet edebilmek, onun doğduğu yeri, anılarını gelecek kuşaklara aktarabilmek için bir çalışma başlattık" dedi. 

'AĞUSTOS AYINDA ZİYARETE AÇILACAK'Müzenin ağustos ayında ziyarete açılacağını ifade eden Vali Ayhan, "Çok şanslı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Herkesin buraya bir katkısı var herkes de çok şanslı hissettin ki böyle bir dava adamının doğduğu yere hizmet ediyoruz ve gelecek kuşaklara bu temiz ruhu, milli düşüncelerini ve yaşam tarzını aktarmak nasip oldu. Bina iyi bir noktaya geldi. Bahçe açılıyor, önündeki evin kamulaştırılması biraz daha anlam kattı. Bu anlamda akrabalarına da teşekkür ediyoruz. İnşallah ağustos ayı içinde de buranın güzel bir şekilde, herkesi kucaklayacak şekilde açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.'YAZICIOĞLU AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM'Müzenin açılmasında destek olan Yazıcıoğlu ailesine teşekkür eden Vali Ayhan sözlerine şöyle devam etti:  

"Bize bu süreçte olağanüstü destekleri oldu. Bu işin artık kendilerine aştığını, bunun Türk-İslam meselesi ve bir ülke meselesi olduğu düşüncesiyle, yaklaşmalarından dolayı ve bize desteklerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası herkesin istifade ettiği, heyecanla gezip görmeyi arzu ettiği güzel bir mekan olacak. Bunun heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Birçok işimiz var, birçok çalışmamız var. Tarımdan sanayiye, eğitimden kültüre ama bu iş başka bir iş. Bu iş bir gönül işi. Hep birlikte nihayetlendirmeyi nasip etsin diyorum. Güzel bir eser bırakacağız ve güzel bir hayırlı iş yapacağız. İl Özel İdaremize, emeği geçen herkese ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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