MUHAMMET'İN CENAZESİNİ KARDA 7 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP, DEFNETTİLER - Haberler
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MUHAMMET'İN CENAZESİNİ KARDA 7 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP, DEFNETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde pompalı tüfekle yaşamına son veren lise öğrencisi Muhammet A.?nın cenazesini yakınları, köye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki aile kabristanlığına sırtlarında taşıyarak götürüp toprağa verdi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde pompalı tüfekle yaşamına son veren lise öğrencisi Muhammet A.?nın cenazesini yakınları, köye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki aile kabristanlığına sırtlarında taşıyarak götürüp toprağa verdi.

Genç ilçesine bağlı Elmagünü köyünde lise öğrencisi Muhammet A., dün öğle saatlerinde evde tek başınayken, pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Muhammet A.?nın cenazesi, otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsinin andından Muhammet A.?nın cenazesini teslim alan yakınları, köye götürdü. Tavz bölgesindeki aile kabristanlığına giden yol kardan kapalı olduğu için yakınları Muhammet'in cenazesini sırtlarına alıp yaklaşık 7 kilometre taşıdı. Muhammet A., yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muhammet A.?nın intiharıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MUHAMMET'İN CENAZESİNİ KARDA 7 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP, DEFNETTİLER

MUHAMMET'İN CENAZESİNİ KARDA 7 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP, DEFNETTİLER

MUHAMMET'İN CENAZESİNİ KARDA 7 KİLOMETRE SIRTLARINDA TAŞIYIP, DEFNETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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