Son dakika haberi | Muğla ve Aydın'da tefecilik operasyonunda 1 tutuklama Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, faizle para verip haksız kazanç elde ederek tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, E.A, S.A. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA