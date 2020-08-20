Son dakika haberi | Muğla ve Aydın'da tefecilik operasyonunda 1 tutuklama
Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
20.08.2020 18:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:26
Muğla'nın Bodrum ilçesi ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, faizle para verip haksız kazanç elde ederek tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ve Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, E.A, S.A. ve M.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA