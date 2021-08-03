Son dakika haberi! Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi! Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi! Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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