Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
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Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına müdahale devam ediyor.

Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Yangına uçak ve 2 helikopterin yanı sıra arazözler ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, ilçede tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışma yürüttüklerini belirterek "Yangın rüzgarın etkisiyle mahalleye ulaştı. Uçak ve helikopterler tam zamanında müdahalede bulundu. Şu an için yangın mahalleden uzaklaştı ve ormanlık alanda sürüyor. Yangın nedeniyle biri kullanılmayan 2 ev yandı, 4 evde ise hasar oluştu." dedi.

Demir, bölgede söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor
Kavaklıdere ve Bodrum'da orman yangınlarına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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