Son dakika haberi | Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, asker ve savcı gibi tanıtarak örgütlü şekilde dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Dört aylık çalışmanın ardından mağdurlarda "kimlik bilgilerinin FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçtiği" senaryosuyla korku ve tedirginlik oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik Muğla, Şanlıurfa ve Mersin'deki çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı verilen S.D, C.A, A.A, İ.H.A, H.G. ve Y.U. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital belge, telefon ve SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin telefon dolandırıcılığıyla yaklaşık 40 kişiden 8 milyon lira aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç