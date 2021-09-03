Son dakika haberi: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı
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Son dakika haberi: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp vatandaşlardan yaklaşık 3 milyon lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla, Şanlıurfa, Kütahya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Son dakika haberi: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler
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