Son dakika haberi: Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.