Son dakika haberi! Muğla Marmaris polisi turistlere maske dağıttı
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Son dakika haberi! Muğla Marmaris polisi turistlere maske dağıttı

Son dakika haberine göre Marmaris polisi turistlere maske dağıttıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı.

04.09.2020 07:57 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:06

Marmaris polisi turistlere maske dağıttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı. Rus uyruklu iki çift ve iki Türk rehber polislerle birlikte maske dağıtarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Bin 200 maske yaklaşık 3 saatte yabancı turistlere dağıtıldı.

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Son dakika haberi! Muğla Marmaris polisi turistlere maske dağıttı

Kaynak: DHA

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