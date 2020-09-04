Son dakika haberi! Muğla Marmaris polisi turistlere maske dağıttı Son dakika haberine göre Marmaris polisi turistlere maske dağıttıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı.

Marmaris polisi turistlere maske dağıttı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisler yabancı turistlere maske dağıtımı yaptı. Rus uyruklu iki çift ve iki Türk rehber polislerle birlikte maske dağıtarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirme yaptı. Bin 200 maske yaklaşık 3 saatte yabancı turistlere dağıtıldı.

Kaynak: DHA