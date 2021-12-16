Son dakika haberi: Muğla Jandarması'ndan vatandaşlara uyarı Açıklaması

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yaptığı basın açıklaması ile cep telefonlarına gönderilen "Hakkınızda icra takibi başlatılmıştır" şeklindeki mesaja itibar edilmemesini istedi.

Son zamanlarda Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında ikamet eden vatandaşların cep telefonlarına "Hakkınızda icra takibi başlatılmıştır" şeklinde mesajlar gönderilerek, vatandaşların icra dosyaları ile ilgili çeşitli hukuk bürolarına yönlendirilerek dolandırıldığını tespit eden Muğla İl Jandarma Komutanlığı Basın duyurusunda; vatandaşların bilinçlenmesi ve herhangi bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya gelmemeleri adına dikkatli olmaları ve olumsuz bir durumda Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurmasını istedi. - MUĞLA

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