Son dakika haberi... Muğla Emniyet Müdürü'nden yangınlarla ilgili sosyal medya uyarısı
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Son dakika haberi... Muğla Emniyet Müdürü'nden yangınlarla ilgili sosyal medya uyarısı

Son dakika haberi... Muğla Emniyet Müdürü'nden yangınlarla ilgili sosyal medya uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtip, itibar edilmemesini istedi.

MUĞLA İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, sosyal medya hesaplarından 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtip, itibar edilmemesini istedi.

Köyceğiz, Milas ve Marmaris'te devam eden yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, "Görevlilerimizin yanında olan halkımıza minnettarız. Gece-gündüz demeden orman, itfaiye ve güvenlik güçlerimize destek oluyorlar. Yangın döneminde sosyal medyada 'Ormanları yakanların kullandığı araçların plakaları' başlığıyla paylaşımlar yapılıyor. Paylaşımlar gerçek dışıdır. Amaç kaos ortamı yaratmak. İnsanlarımızı birbirimize düşürmeye çalışanlar hakkında yasal işlemler başlatıldı. Vatandaşlarımızı sağduyulu olmaya davet ediyorum. Lütfen kimse bu paylaşımlara itibar etmesin" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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