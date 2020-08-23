Son dakika haberi... MUĞLA Datça'da orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gündem haberi: Datça'da orman yangını kontrol altına alındıMuğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 1 helikopter, 5 arazöz, 30 orman işçisi, 25 gönüllü ile müdahale edilerek 1 saatte kontrol altına alındı.

Datça'da orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 1 helikopter, 5 arazöz, 30 orman işçisi, 25 gönüllü ile müdahale edilerek 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından başlaması nedeniyle atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Jandarma, yanan alanda inceleme başlattı.

Kaynak: DHA