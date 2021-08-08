Son dakika haberi | Muğla'daki yangınlarda son durum

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Muğla'daki yangınlarda son durum En sıkıntılı bölge Köyceğiz 11 gündür devam eden Muğla'daki orman yangınlarında Menteşe, Kavaklıdere, Milas ve Köyceğiz yangınlarına uçak ve helikopterlerin yoğun sortisi gün boyunca devam etti.

- Muğla'daki yangınlarda son durum

En sıkıntılı bölge Köyceğiz

11 gündür devam eden Muğla'daki orman yangınlarında Menteşe, Kavaklıdere, Milas ve Köyceğiz yangınlarına uçak ve helikopterlerin yoğun sortisi gün boyunca devam etti.

MUĞLA - Muğla'da Menteşe, Milas ve Yatağan yangınlarına havadan ve karadan gün boyu müdahale devem ederken, gün içinde Dalaman ve Datça'da çıkan yangınlar kısa sürede hava ve kara müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangınların söndürülmesi için 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, Bin 843 personel, belediyeler, özel sektör ve gönüllü vatandaşlar da katkı verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerde Kavaklıdere bölgesindeki yangın kontrol altına alınırken, Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden yangına Yılanlı bölgesinde gün boyu havadan ve karadan çalışmalar devam etti.

Köyceğiz'deki orman yangınında tehlike sürerken, yangında gün boyu havadan helikopterler ve uçaklar ile müdahale devam etti. Daha çok uçakların müdahale ettiği yangın Dalaman ilçesi sınırındaki Çövenli Yaylası ve Denizli Beyağaç ilçesi sınırındaki Sandars Çiçekbaba zirvesi arasında hava unsurları bu bölgelere sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalıştı. Muğla bölgesinde devam eden yangınlar içinde en sıkıntılı bölgenin Köyceğiz bölgesinde devam eden yangın olduğu açıklandı.

Milas'taki yangında Yeniköy hattında gün boyu havadan çalışmalar devam etti. Bayır Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali'nin yangından etkilenmemesi için özellikle uçaklar bu bölge üzerinde gün boyu yoğunlaştılar. Uçak ve helikopterler karadan ulaşımın olmadığı bölgelere su attı.

Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde çıkan orman yangını ise Aydın Çine ilçe sınırında devam ediyor. Aydın ve Muğla'nın 2 ilçesinin sınırında devam eden yangında hava araçları ara ara rüzgarla tüten noktaları müdahale ederken, bölgede durumun sakin olduğu açıklandı.

Muğla'da gün içerisinde Dalaman Havaalanının karşısında çıkan yangın hemen hava araçları ve uçaklar tarafından müdahale edildi. Yine akşam saatlerinde Datça kent merkezine yakın makilik alanda çıkan yangın da vatandaşların karadan ve havadan uçakların müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'da devam eden orman yangınlarını havadan izleyen İnsansız Hava Aracı uçakların yanan bölgelere su atmasını paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun