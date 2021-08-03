Son dakika haberi! Muğla'daki yangınlara bir yenisi daha eklendi
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Son dakika haberi! Muğla'daki yangınlara bir yenisi daha eklendi

Son dakika haberi! Muğla'daki yangınlara bir yenisi daha eklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Muratlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahaleye başladığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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