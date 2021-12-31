Son dakika haberi: Muğla'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi: Muğla'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla'daki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Muğla'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA (AA) - Muğla'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince sahte para operasyonunda gözaltına alınan M.Ö, U.M.K. ve U.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Muğla'da dün gerçekleştirilen operasyonda ekipler, 585 sahte 200 lira, 470 sahte 100 lira, 213 sahte 50 lira ele geçirmişti.

Operasyonda M.Ö, U.M.K. ve U.H. gözaltına alınmıştı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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