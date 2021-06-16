Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ
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Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde apartmanın önünde park halindeki otomobil, çıkan yangın çevrede endişe yaşattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde apartmanın önünde park halindeki otomobil, çıkan yangın çevrede endişe yaşattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın yakıt deposunda meydana gelebilecek patlama riskine rağmen çevrede toplanan ve aralarında küçük çocukların da olduğu çok sayıda kişinin itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemesi dikkati çekti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Foça Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan Osman Yunus Eryolcu'ya ait 07 E 0219 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan yayılan duman çevredeki binalarda oturanları endişelendirdi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Bu arada yanan alevler içerisinde kalan otomobilin yakıt deposunda meydana gelebilecek patlama ihtimaline karşın çevrede toplanan ve aralarında küçük çocukların da olduğu çok sayıda kişinin itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemesi dikkati çekti. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ
Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi: MUĞLA'DAKİ OTOMOBİL YANGININI ÇOCUKLAR TEHLİKEYİ FARK ETMEDEN İZLEDİ - Haberler
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