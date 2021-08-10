Son dakika haberi! Muğla'da yangın bölgesinden tahliye edilen büyükbaş hayvan yavruladı
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Son dakika haberi! Muğla'da yangın bölgesinden tahliye edilen büyükbaş hayvan yavruladı

Son dakika haberi! Muğla'da yangın bölgesinden tahliye edilen büyükbaş hayvan yavruladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangın bölgesinden tahliye edilen hayvan, yavruladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangın bölgesinden tahliye edilen hayvan, yavruladı.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yangın bölgelerinden tahliye edilerek Bayır Hayvan Pazarına getirilen büyükbaş hayvanlardan biri doğum yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, "Bu süreçte görevimizi canla başla yapmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu kadar acının içinde bu buzağı hepimize umut oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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