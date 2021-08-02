Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, fişek ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır