Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

11.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:02
Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 61 kişiye ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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