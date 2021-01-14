Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, cezaevi firarisi olduğu belirlenen "Nova" lakaplı şüpheliyi, kovalamaca sonucu Kayaköy Mahallesi'nde 3 kişi ile yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada ise 99 uyuşturucu hap, 18,88 gram skunk, 34,14 gram metamfetamin, araç anahtarı görünümlü hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinde kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 740 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır