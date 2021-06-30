Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Tepe Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan U.E'nin (26) evinde yapılan aramada, 440 gram tütüne emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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