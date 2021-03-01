Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

01.03.2021 09:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:21
Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu, para ve hassas terazi ile pompalı tüfek bulundu, 18 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 75 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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