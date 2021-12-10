Son dakika haberi! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda R.D, D.Y, M.T, T.I, S.Ö, M.Ö. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Zanlıların odalarında ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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