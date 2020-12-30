Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, il dışından ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu otomobili ilçe girişinde kovalamaca sonucu durdurdu. Araçta 1 kilo 30 gram esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi.
Otomobildeki M.H.G. (76), F.G. (41) ve K.A. (46) gözaltına alındı.
Narkotik polisleri, şüphelilerle hareket ettiği belirlenen İ.A'nın (36) evine de operasyon düzenlendi. Evde 50,61 gram esrar bulundu, İ.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen