Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, cips kutusu içerisine gizlenmiş 90 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki S.A, M.S.Ç. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A ve M.S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.