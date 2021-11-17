Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından durdurulan şüpheli araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, cips kutusu içerisine gizlenmiş 90 gram kokain ele geçirildi. Araçtaki S.A, M.S.Ç. ve M.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A ve M.S.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri

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