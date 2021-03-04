Son dakika haberi... Muğla'da uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Muğla'da uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

04.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:26
Son dakika haberi... Muğla'da uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, maden sahasındaki döküm alanında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Milas ilçesinde, maden sahasındaki döküm alanında uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Çakıcı yönetimindeki kamyon, Akkovanlık Mahallesi'nde feldspat madeni döküm alanında henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Çakıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakıcı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Özlem Zengin Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Soral Cemal Hünal Demet Akalın Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Muğla'da uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 21:26:25. #1.15#
title