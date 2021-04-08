Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
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Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Ula ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Şüpheliler C.K, S.G. ve S.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Ula ilçesinde eş zamanlı 3 adres ve 8 araçta arama yapmış, aramalarda 3 senet, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 68 tabanca ve av tüfeği fişeği ile 122 bin 625 lira ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı
Tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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