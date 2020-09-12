Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada borç senedi ile bazı belgeler ele geçirildi. Kaynak: AA