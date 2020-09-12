Son dakika haberi... Muğla'da tefecilik operasyonunda 2 kişi yakalandı
Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
12.09.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:09
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada borç senedi ile bazı belgeler ele geçirildi.
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Kaynak: AA