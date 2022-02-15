Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberi: Muğla'da tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba gözaltına alındı

Son dakika haberler: Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesi'nde Cavit K. ile baba Hüseyin K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, silahıyla oğlu Cavit K'ye ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Cavit K'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Baba Hüseyin K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

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