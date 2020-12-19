Son dakika haberi... Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika habere göre Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, bir şüphelinin il dışından tarihi eser getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent girişinde durdurdukları şüphelinin aracında yaptığı aramada, siyah ve kahverengi renkte deri kaplama 32 sayfalık altın varaklı el yazması ile sembollerin bulunduğu 3 bin 500 yıllık Tevrat ele geçirdi.

Şüpheli Ü.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı